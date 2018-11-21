تركيا تسعى لإنقاذ علاقتها مع المملكة بعد صفعة قضية ” خاشقجي “

أنقرة(صدى):

تسعى تركيا الآن لإنقاذ علاقتها مع المملكة؛ وذلك بعد فشلها في استغلال قضية الصحفي الراحل جمال خاشقجي، حيث فشلت في تغيير موقف الإدارة الأمريكية.

وذلك على الرغم من محاولات الضغط التي قامت بها؛عبر التسريبات الإعلامية لتفاصيل ما جرى داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وفي ظل إصرار المجتمع الدولي على الحفاظ مع علاقاته مع المملكة صاحبة النفوذ الاقتصادي القوي والمكانة البارزة بين دول العالم الإسلامي، بدأت تركيا تفكر لكي لا تكون ” أنقرة ” هي الخاسر الوحيد من الأزمة.

حيث اتبع وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو لهجة جديدة بعد بيان ” ترامب ” وقال: ” تركيا لا تريد تقويض علاقتها بالسعودية، وأدلّتنا لا تجرّم أحدًا ” .

وأضاف: ” نحن لا ننظر إلى هذه القضية كقضية ثنائية،هذه قضية جنائية وقضائية يجب أن يتم التعامل معها بهذه الصفة ” .

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن أنّ من أمر بقتل ” خاشقجي ” قد لا يُعرف أبدًا، وأنّه لن يضحّي بعلاقة التحالف القائمة بين بلاده والمملكة، وأنه سيلتفي بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذا حضر قمة مجموعة ” العشرين ” في الأرجنتين.