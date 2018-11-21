اليوم العالمي للسكر تحت شعار ” الأسرة والسكري ” بالتنمية الاجتماعية بوادي فاطمة‎

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالنادي الاجتماعي النسائي وبالتعاون مع المركز الصحي بالجموم اليوم الأربعاء الموافق ١٣ /٣/ ١٤٤٠هـ‎ برنامج اليوم العالمي للسكر تحت شعار ( الأسرة والسكري ).

وهدف البرنامج إلى نشر الوعي الصحي في المجتمع ، والحد من انتشار مرض السكري .

أدارت الحوار الدكتورة آمنة عبدالمنعم تحدثت فيه عن مرض السُكري وقالت أنه حالة طبية مزمنة تُؤثر في قدرة جسم المريض على استخدام الطاقة الموجودة في الغذاء (السكر)، وتوجد ثلاثة أنواع رئيسيَة منه، وهي السكري من النوع الأول، والسكري من النوع الثاني، وسكري الحمل، وهو النوع الوحيد الذي يمكن الشفاء منه ، كما ذكرت مخاطر السكري وطرق الوقايةمنه ، وفي نهاية المحاضرة أجابت عن استفسارات الحضور .

كما اشتمل البرنامج على عدة فقرات وأركان من ضمنها ( كوني ملهمة لغيرك ) تحدثت فيه إحدى المصابات بالمرض عن تجربتها مع السكري وكيف استطاعت تحدي السكر والتعايش معه ،وركن تحليل وقياس السكر مع أخصائية التمريض شذى اللحياني ، وفنية التمريض فوزية خضر .

وفي نهاية البرنامج تم شكر الجميع على حسن الإستماع والمشاركة ،حضر البرنامج ( ٧٠ ) سيدة.