أودي A6 L تنطلق في الصين بقاعدة عجلات أطول من A8

بكين(صدى):

في أعقاب ظهور صور مسربة لها في الصين في أغسطس الماضي, كشفت أودي النقاب بصورة رسمية عن سيارتها الجديدة كلياً A6 L خلال فعاليات معرض جوانجتشو الدولي في الصين. وكما في الجيل السابق من السيارة فهي تأتي بقاعدة عجلات أطول من النسخة القياسية من السيارة حيث زاد طول قاعدة العجلات 100 مم الي 3.024 متر مما زاد من طول السيارة الي 5.050 متر في الاجمالي.

وتعتبر A6 L بذلك أطول من موديلات A8 غير المتوفرة في الصين والتي يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2.998 متر وهو ما يجعل السيارة الجديدة واسعة جداً في المقصورة خاصة في الجزء الخلفي مع مزيد من المساحة للأقدام. وستكون A6 L النسخة الوحيدة من A6 التي ستباع في الصين حيث لن يتم توفير النسخة القياسية من السيارة .

ومن حيث التصميم, تبدو A6 L بنفس تصميم النسخة العادية ولكن بأبواب خلفية أطول قليلاً وستتوفر السيارة بمحركات رباعية وسداسية الاسطوانات تبدأ من محرك TFSI سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات بنزين بقوة 187 حصان و320 نيوتن متر وقوة 221 حصان و350 نيوتن متر.

كما يمكن الحصول على السيارة بمحرك TFSI V6 سعة 3 لتر بنظام هايبرد محدود بقوة 335 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر وكل المحركات تتصل بناقل حركة اس ترونيك ثنائي القابض من 7 سرعات مع توفر نظام دفع رباعي كواترو في النسخة بمحرك V6 بصورة قياسية كما يتوقع تقديم أودي نسخة هايبرد من السيارة في الفترة المقبلة.وسيتم تصنيع A6 L عبر المشروع المشترك فاو فولكس فاجن وستبدأ مبيعات السيارة في بداية عام 2019.