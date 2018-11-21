فعالية التدريب الميداني الأولى تختتم أعمالها في كلية علوم الحاسب التطبيقي بالمزاحمية

محمد السعران(صدى):

أقامت كلية علوم الحاسب التطبيقي بفرع جامعة الملك سعود بالمزاحمية فعالية التدريب الميداني الأولى، تحت رعاية سعادة المشرف العام على كليات الجامعة بالمزاحمية. وتهدف الفعالية إلى التعريف بأهمية التدريب الميداني وسُبل تطويره بالتعاون مع جهات التدريب، وذلك في سياق اهتمام الدولة بالاستثمار في التعليم والتدريب وتعزيز جاهزية الطلاب لمرحلة ما بعد التخرج، وسعياً لتحقيق رؤية 2030 التي تطمح إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الفعلية.

وقد شارك في الفعالية عدد كبير من جهات العمل المتعاونة مع كلية علوم الحاسب التطبيقي في تدريب الطلاب منها شركة الاتصالات السعودية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة ورئاسة الاستخبارات العامة ومؤسسة تكافل الخيرية والهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمعمل المتقدم لأبحاث النظم الذكية بجامعة الملك سعود، بالإضافة لحضور ضيوف من جهات أخرى كوزارة الخارجية وهيئة الغذاء الدواء.

ابتدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم، ثم تلاها كلمة المشرف على كلية علوم الحاسب التطبيقي بالمزاحمية سعادة الدكتور سلطان بن عبدالعزيز اليحيى، والتي بيّن من خلالها أهمية التدريب التعاوني في خلق مواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأوضح أن الكلية في هذا الإطار تسعى من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى تقييم تجربة التدريب الميداني وبحث سبل تجويده.

وتمّ من خلال الفعالية عرض بعض تجارب جهات التدريب المتعاونة مع الكلية حيث تحدث المهندسان زياد العيسى وباسم الصخيري من شركة الاتصالات السعودية، والمهندس عبدالله الفريجي والأستاذ حمد الرويتع من الهيئة العامة للإحصاء، والرئيس التنفيذي لشركة تلنوك لتقنية المعلومات الدكتور حافظ عمران، عن تجربتهم في تدريب الطلاب وفرص تعزيز نجاح الشراكة مع الكلية. كما حرص المنظّمون على منح الطلاب مساحة ً للتعبير عن وجهة نظرهم من خلال فقرة خاصة قيّم فيها بعض طلاب الكلية تجربة التدريب الميداني، وذكروا خلالها أهم المعارف و المهارات التي اكتسبوها.

واختتمت الفعالية بحلقة نقاش بعنوان “سبل تجويد التدريب” شارك فيها سعادة الدكتور عادل الشايع، مساعد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية للتدريب والتعلّم التطبيقي، وسعادة الدكتور فهد الحمداني، المشرف على شؤون التدريب الميداني بكلية علوم الحاسب التطبيقي. بدأ الدكتور الحمداني حلقة النقاش بإعطاء نبذة تعريفية عن برنامج التدريب التعاوني بالكلية ثم ذكر أهم التحديات والعوائق التي تواجهها المؤسسات التعليمية في تدريب الطلاب في سوق العمل السعودي. بعد ذلك تحدث سعادة الدكتور عادل الشايع عن استراتيجية الجامعة في التدريب لخلق أعلى درجات المواءمة بين ما يدرسه الطالب وبين سوق العمل وذلك من خلال التركيز على المهارات التنافسية.

ثم اختتمت أعمال الفعالية بتكريم جهات العمل التي ساهمت في تدريب طلاب الكلية.