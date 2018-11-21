هيئة الاتصالات: لا توجد خطة لطرح رخص جديدة حاليا

علي القحطاني(صدى):

كشف عادل أبو حيمد، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه لا توجد خطة لطرح رخص جديدة حاليًا، سواء للشركات ” الافتراضية أو غير الافتراضية ” .

وأوضح ” أبو حميد ” أنه عند التفكير في طرح رخص جديدة فإن الهيئة ستعلن عن الأمر؛ لإتاحة فرص التقدّم للمتنافسين على تشغيل الرخصة الجديدة.

حيث أشار إلى أن نسبة المشتركين في خدمات شركات الاتصالات الافتراضية بلغت 10% من خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة، ونحو 8% من خدمات النطاق العريض المتنقل.

يُذكر أن المملكة أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء ” IoT – VNO ” .