تفاصيل جديدة مؤلمة عن مقتل طالب على يد خطيبته ووالدها

القاهرة(صدى):

كشفت التحقيقات مع المتهمين في مقتل الطالب بسام أسامة في مصر، والمعروفة إعلاميًا بـ ” مقتل طالب الرحاب ” عن تفاصيل جديدة قاسية عن آخر لحظات للطالب قبل مقتله؛ حيث قال والد خطيبته وهو المتهم الأول: ” هو أنا بعد ما كتفته والناس مشيت أنا فضلت أعاتبه وأقوله شوفت يا كلب وصلتنى لأيه، خسارة الـ6 ألاف جنيه اللى دفعتهم فى تكتيفك، واحنا فى عرضهم. ”

وتابع والد الفتاة قائلًا: ” أنت فاكرنى ضعيف، أديك شوفت الراجل الكبير عمل أيه، فقعد يقولى “أنا أسف ياعم شريف، وأنا بحبك والله ” ؛ بينما أضافت خطيبة الشاب: ” أنا قعدت أعاتبه وأقوله ليه وصلتنا للى احنا فيه دلوقتي، أنك تقول أنك كنت بتنام معايا، ورغم أن كان على بوقه بلاستر صوته كان مفهوم وقالي مش هاجي جنبك تاني. ”

وفي السياق نفسه، أوضح المتهم الثالث في القضية: ” أنا سمعت صوت بسام بعد ما دخل الأوضة، بيقول ليه كده ياعمو شريف، خلاص خلاص أنا هعملك اللى أنت عايزه، قومت ودخلت وراهم لاقيت الناس مكتفين بسام من أيده ورجله ورامينه على السرير. ”

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