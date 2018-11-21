لجنة توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات ميدانية على قطاع الإيواء والسياحة

نجران(صدى):

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، جولات ميدانية على قطاع الإيواء والسياحة، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها اللجنة بهدف التأكد من قرارات التوطين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 42 منشأة سياحية، وضبطت خلالها أربع مخالفات، وإنذار 3 مواقع، مشيراً إلى إن قطاع الإيواء والسياحة من الأنشطة المستهدفة بالتوطين لما تتوفر به من فرص وظيفية التحق بها السعوديين، حيث تم رصد أكثر من ٦٢ موظفاً سعودياً، حاثاً أصحاب الإعمال في القطاعات المستهدفة بالتوطين بالمنطقة إلى سرعة توظيف السعوديين وخلق البيئة الجاذبة والمناسبة لعملهم.