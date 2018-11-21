الإتحاد على قدم وساق قبل مواجهة الديربي والتذاكر تنفذ في وقت قياسي

نواف السالم(صدى):

تواصل جماهير الاتحاد دعمها لفريقها رغم عدم تحقيقه أي نتصار حتى الآن وذلك من خلال الإقبال الكبير على تذاكر الديربي أمام الأهلي، حيث نفذت تذاكر الدرجة الموحّدة في وقت قياسي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين .

في سياق متصل قام عضو شرف نادي الاتحاد الفعَّال الفريق أسعد عبدالكريم بزيا رة النادي والوقوف على سير تحضيرات الفريق متابعاً التدريب ومجتمعاً مع اللاعبين برفقة رئيس النادي نواف المقيرن .

كما رصد رئيس النادي نواف المقيرن مكافأة مالية كبيرة للاعبين في حال نجحوا من تحقيق الفوز على الأهلي والحصول على نقاط المباراة الثلاث وكسر حاجز عدم الانتصارات حتى الآن .

وعلى الصعيد الميداني فقد عاد المدافع أحمد عسيري للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته في الكاحل ، بينما يغيب الحارس عساف القرني بسبب إصابته التي يعاني منها في الوقت الحالي وسيكون زميله الحارس الآخر فواز القرني هو الأساسي في هذه المواجهة بعد المستوى الفني المميز الذي قدمه في لقاء الفيحاء الماضي بالدوري .