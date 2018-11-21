ترامب مدافعا عن إيفانكا: ” لم تفعل شيئا لإخفاء رسائلها الإلكترونية “

واشنطن(صدى):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالدفاع عن استخدام ابنته إيفانكا حسابًا بريديًا إلكترونيًا خاصًا في مراسلات رسميّة، لافتا إلى أنه ما من مجال للمقارنة بين ما فعلته ابنته وما فعلته هيلاري كلينتون التي ارتكبت الخطأ نفسه أثناء تولّيها وزارة الخارجية.

وأكد ترامب :” لم تحصل أي عملية حذف لأي رسالة إلكترونية خلافًا لهيلاري كلينتون”، موضحا أنّ ابنته التي تشغل منصب مستشارة في البيت الأبيض “لم تفعل شيئًا لإخفاء رسائلها الإلكترونية”.

وشدد ترامب :”هذا أمر مختلف تمامًا، الأمر برمّته هو أخبار كاذبة”.

يذكر أنّ إيفانكا ترامب استخدمت حسابًا بريديًا إلكترونيًا خاصًا لإجراء مراسلات حكومية في مخالفة لقواعد السجلاّت الفدرالية، لافتة إلى أنّ مسؤولين في البيت الأبيض اكتشفوا هذا الأمر أثناء مراجعتهم رسائل إلكترونية ردّاً على دعوى متعلّقة بالسجلاّت العامّة.