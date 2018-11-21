سرقة معدات وأدوات تابعة للجيش الإسرائيلي من قاعدة عسكرية

القدس المحتلة(صدى):

أقدم ثلاثة أشخاص على اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب الأراضي المحتلة، ثم قاموا بسرقة معدات وأدوات تابعة لـ الجيش الإسرائيلي، ما تسبب بأضرارٍ بالغة وخسائر فادحة.

وتفصيلا، قام ثلاثة أشخاص باقتحام مستودعات قطاع سيناء داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية، ثم سرقوا أدوات وأغراض تابعة للجيش، تقدر قيمتها بأكثر من مئة ألف دولار.

ودخل الأشخاص الثلاثة إلى قاعدة اللواء العاشر التابعة للجيش الإسرائيلي، بعد أن قطعوا سياج إحدى البوابات، ثم قاموا بتغيير مسارهم بعد أن أتموا السرقة، وعملوا على إخفاء أدوات الجريمة.

وخسر الجيش الإسرائيلي أكثر من مئة ألف دولار، ثم فتح تحقيق بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، لكشف ملابسات الحادثة.