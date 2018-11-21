رئيس محكمة استئناف الباحة يشيد بكلمة الملك سلمان في مجلس الشورى

إبراهيم الزهراني(صدى):

نوّه معالي رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة فضيلة الشيخ سعيد بن بريك القرني بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى ، وذلك أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس ، لما فيها من تركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد جيل جديد لوظائف المستقبل ، ومضامين سياسية للدولة على الصعيد الداخلي والخارجي .

وأوضح معاليه أن الخطاب الملكي جاء تاكيداً بتمسك هذه البلاد المباركة بالشريعة الاسلامية منهجاً وعملاً ، وتسير على هديهما في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال ، وأن المملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وذلك بتوفير الخدمات لقاصديهما .

وأضاف معاليه إلى أن الخطاب يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ” حفظه الله ” على المواطن السعودي وأنه هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة ، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل ، وأن المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة .

وفي الختام دعا معالي رئيس محكمة الاستئناف بالباحة فضيلة الشيخ سعيد بن بريك القرني أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وأن يحفظ وطننا الغالي من كل شر وسوء .