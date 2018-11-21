رئيس محكمة استئناف الباحة يشيد بكلمة الملك سلمان في مجلس الشورى
نوّه معالي رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة فضيلة الشيخ سعيد بن بريك القرني بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى ، وذلك أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس ، لما فيها من تركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد جيل جديد لوظائف المستقبل ، ومضامين سياسية للدولة على الصعيد الداخلي والخارجي .
وأوضح معاليه أن الخطاب الملكي جاء تاكيداً بتمسك هذه البلاد المباركة بالشريعة الاسلامية منهجاً وعملاً ، وتسير على هديهما في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال ، وأن المملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وذلك بتوفير الخدمات لقاصديهما .
وأضاف معاليه إلى أن الخطاب يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ” حفظه الله ” على المواطن السعودي وأنه هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة ، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل ، وأن المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة .
وفي الختام دعا معالي رئيس محكمة الاستئناف بالباحة فضيلة الشيخ سعيد بن بريك القرني أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وأن يحفظ وطننا الغالي من كل شر وسوء .
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