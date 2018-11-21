مواطنات تخطفن 7 ذهبيات بمعرض ” انوفا 2018 ” للاختراعات
نجحت مواطنات في تحقيق مزيد من الرفعة لإسم المملكة عالمياً بعد حصد ذهبيات ضمن المنافسة الدولية بمعرض ” انوفا 2018 ” للإختراعات والتي شارك فيه أكثر من 25 دولة حول العالم .
وتفصيلاً فقد حصلت أستاذ علم الطفيليات بكلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسورة ” ناجية عبدالخالق الزنبقي ” على جائزة أفضل اختراع علمي، وميداليتين ذهبيتين وذلك عن سبعة أعمال سعودية ممثلة بشخصها ونيابة عن المواطنات المسجلات اللاتي تم تحضير أعمالهن تحت مظلة مؤسسة ” Highly Innovative Unique Foundation ” .
كما حصلت “حنان سليمان الزنبقي” من إدارة التربية والتعليم على ميدالية ذهبية ،و نالت ” ندى برنجي ” من جامعة الملك عبدالعزيز ميدالية ذهبية، أم المخترعتان “هناء بن بنيه وأميرة القثامي ” فقد حصلتا على ميدالية ذهبية وأخرى فضية، وتم تتويج المواطنتان “حنان بخاري ومنى باوزير ” من جامعة جدة بميدالية ذهبية.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5754 ] نشر منذ 1 ساعة
الى الامام والباب مفتوح لمن اراد التميز-بالتوفيق-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 57 دقيقة
التميز في الحجاب الشرعي…وكل كسر فإن الله يجبره…وما لكسر الدين جبران..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58787 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب طيب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38650 ] نشر منذ 43 دقيقة
باالتوفيق🤗🤗🤗