مواطنات تخطفن 7 ذهبيات بمعرض ” انوفا 2018 ” للاختراعات

نايف السالم(صدى):

نجحت مواطنات في تحقيق مزيد من الرفعة لإسم المملكة عالمياً بعد حصد ذهبيات ضمن المنافسة الدولية بمعرض ” انوفا 2018 ” للإختراعات والتي شارك فيه أكثر من 25 دولة حول العالم .

وتفصيلاً فقد حصلت أستاذ علم الطفيليات بكلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسورة ” ناجية عبدالخالق الزنبقي ” على جائزة أفضل اختراع علمي، وميداليتين ذهبيتين وذلك عن سبعة أعمال سعودية ممثلة بشخصها ونيابة عن المواطنات المسجلات اللاتي تم تحضير أعمالهن تحت مظلة مؤسسة ” Highly Innovative Unique Foundation ” .

كما حصلت “حنان سليمان الزنبقي” من إدارة التربية والتعليم على ميدالية ذهبية ،و نالت ” ندى برنجي ” من جامعة الملك عبدالعزيز ميدالية ذهبية، أم المخترعتان “هناء بن بنيه وأميرة القثامي ” فقد حصلتا على ميدالية ذهبية وأخرى فضية، وتم تتويج المواطنتان “حنان بخاري ومنى باوزير ” من جامعة جدة بميدالية ذهبية.