” النقد ” تعلن عن عملة مشفرة بين البنوك السعودية والإماراتية

نايف السالم(صدى):

كشف نائب الرئيس للاستراتيجية والتميز، المدفوعات السعودية، بمؤسسة النقد محسن الزهراني، عن عمل المؤسسة مع المصرف المركزي الإماراتي على عملة مشفرة، والتي ستكون مغطاة بالنقد في البنك المركزي، وستستخدم بين عدد محدد من البنوك السعودية والإماراتية كمدفوعات في البنوك.

وأوضح ” الزهراني ” أنه ستقوم المؤسسة بدراسة ملائمة استمراريتها والتوسع فيها بين البنوك بعد ذلك؛ كما سيتم الانتهاء من أجزاء كبيرة منها في منتصف عام 2019م؛ فيما ليست العملة بديلًا لعملة معينة وإنما ستكون أداة جديدة من أدوات الدفع بين البنوك وليس بين الأفراد.

ومن الجدير بالذكر، أن محافظ المصرف المركزي الإماراتي مبارك المنصوري، كان قد صرّح أن العملة الرقمية دخلت مرحلة التصميم وأن موعد إطلاقها سيتم الاتفاق عليه لاحقًا مع مؤسسة النقد.