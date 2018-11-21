مجددا.. النصر يعتمد على مدرب مؤقت أمام الشباب

نواف السالم(صدى):

يشرع نادي النصر في الاعتماد مرة أخرى على مدرب مؤقت؛ وذلك عندما يواجه الشباب في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

فيما سيحاول إتمام التعاقد مع مدرب جديد قبل خضوع رئيس النادي لجراحة؛ وذلك بعدما انفصل النصرعن المدرب دانييل كارينيو هذا الشهر.

وجاء ذلك بعدما أخفق” كارينيو ” في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات متتالية في كل المسابقات، وتولى المسؤولية بشكل مؤقت مدرب فرق الناشئين بالنادي البرتغالي هيلدر كريستوفاو.

يُذكر أن النصر كان قد حقق الفوز على الاتفاق بنتيجة ” 2-1 ” ؛ وذلك قبل توقف الدوري؛ بسبب خوض مباريات دولية، لكن لا يزال الحديث مستمرًا عن المفاضلة بين أكثر من مدرب جديد.