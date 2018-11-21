باكستان تؤكد إلتزامها بمواصلة دعم السلام في أفغانستان

إسلام آباد(صدى):

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلتزام بلاده بدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام في أفغانستان.

وأوضح وفقاً لبيان صادر عن مكتب المتحدث العسكري الباكستاني اليوم أن باكستان تعتبر أمن أفغانستان مرتبط بأمنها الوطني، وترى دعم السلام في أفغانستان من مصلحتها الوطنية.

وشدد الجنرال باجوه على أن باكستان قدمت وضحت أكثر من أي بلد آخر في محاربة الإرهاب ودعم السلام في أفغانستان، إلى جانب دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ولكنها لن ترضخ أمام أي ضغوط وستضع مصلحتها الوطنية في المقام الأول.

وأضاف باكستان أن عانت أكثر من أي بلد آخر بسبب الإرهاب، وقدمت تضحيات بشرية ومادية كبيرة، ويجب على المجتمع الدولي الاعتراف بتضحياتها في الحرب على الإرهاب وجهودها في دعم السلام بأفغانستان والمنطقة.