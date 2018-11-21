بالصور .. ” بوينج ” تطلق أولى رحلات طائرة وزارة المالية بطلاء مصمم سعودي
في رحلة اختبارية يقوم بها طيارو شركة بوينج ، إنطلقت طائرة بوينج B787- 8 دريملاينر التابعة لأسطول وزارة المالية حاملة التسجيل السعودي الرسمي التابع لها ، حيث تم طلائها من خلال أحد المصممين السعوديين المتخصصين في تصميم الطائرات .
الجدير بالذكر أن وزارة المالية تمتلك عدداً من الطائرات التابعة لأسطولها الخاص وطائرات أخرى تؤجرها لشركات الطيران وغالبيتها من شركة بوينج الأمريكية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58787 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين خير ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5754 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شي لاتضعون البيض في سله واحده