بالصور .. ” بوينج ” تطلق أولى رحلات طائرة وزارة المالية بطلاء مصمم سعودي

عادل الحربي(صدى):

في رحلة اختبارية يقوم بها طيارو شركة بوينج ، إنطلقت طائرة بوينج B787- 8 دريملاينر التابعة لأسطول وزارة المالية حاملة التسجيل السعودي الرسمي التابع لها ، حيث تم طلائها من خلال أحد المصممين السعوديين المتخصصين في تصميم الطائرات .

الجدير بالذكر أن وزارة المالية تمتلك عدداً من الطائرات التابعة لأسطولها الخاص وطائرات أخرى تؤجرها لشركات الطيران وغالبيتها من شركة بوينج الأمريكية.