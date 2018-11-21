أنواع الشخصيات حسب ” الأنف “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في لغة الوجوه وأطباء تجميل، عن أنواع الشخصيات بحسب الأنف وشكله وحجمه ونوعه يحدد نوع الشخصية؛ حيث قسموها إلى 7 فئات، من بينها أنف الدوقة: نسبة لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون: وهذا النوع يعرف بالأنف المثالي.

وأوضح المختصون أن من بين هذه الفئات الأنف السماوي: من أكثر أنواع وأشكال الأنوف جاذبية، وصاحبه متفائل ومغامر، ومن مشاهيره الممثل الأمريكي زاك إفرون والنجمة الأمريكية إيما واتسون؛ بالإضافة إلى أنف آينشتاين: وهو من أشهر أشكال الأنوف شيوعا، أصحابه مرحون ومبدعون، ومن أشهر أصحابه بجانب ألبرت إنشتاين الممثل والمخرج مارك روفانو.

أما الأنف النوبي: أصحابه يكونون مبدعين ولديهم كاريزما عالية، ومن مشاهير هذا النوع من الأنوف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما أن الأنف الروماني أصحابه لديهم مهارات تنظيمية كبيرة ويتميزون بذكاء شديد، ومن أشهر من تميزوا به النجمة جنيفر أنيستون.

وأشاروا إلى أن أنف نيسكون: نسبة للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيسكون، وهو أشهر من تميز بهذا النوع من الأنوف، وأصحاب هذا النوع من الأنوف طموحون ولديهم صفات القيادة، وأنف الصقر: أصحابه لديهم الجرأة والثبات، ومن أشهر من تميزوا به المغنية باربرا سترايسيند، وأدريان برودي.