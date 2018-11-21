لأول مرة.. إبتكار لحوم إصطناعية وطرحها قريبا بالأسواق

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أنها ستبدأ في الإشراف على كل منافذ بيع اللحوم، بالتزامن مع إنتاج وبيع اللحوم الاصطناعية التي تم تصنيعها في المختبرات، حتى يمكن بيعها بأمان للمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية .

ووفقاً لبيان الحكومة الأمريكية فقد نجح فريق بحثي في تصنيع اللحوم من خلال نمو خلايا جذعية للحيوان في المختبر ، لتوفر قطعة اللحم دون الحاجة إلى ذبح حيوان أو تربيته .

وتعد هذه هي المرة الأولى لطرح اللحوم الإصطناعية بالأسواق وسط تعهد من الرقابة وإدارة الغذاء والدواء بتعزيز هذه المنتجات والحفاظ على أعلى معايير للصحة .

الجدير بالذكر أنه في عام 2013، ابتكر العلماء أول برجر مصنوع من اللحم المستزرع أو المصنع في المختبر، ومنذ ذلك الحين ، ارتفع تمويل اللحوم الاصطناعية خاصة مع توسع الشركات الخاصة والمستثمرين البارزين في التطوير بمجال الغذاء الأمريكي