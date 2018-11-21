مع دخول الشتاء.. ” العمل ” تكثف زياراتها التفتيشية على المشاريع الإنشائية

نايف السالم(صدى):

أوضح بالقصيم تركي بن عبدالرحمن المانع، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، أن الفرق التفتيشية التابعة لفرع الوزارة تقوم بتكثيف الزيارات التفتيشية على المشاريع الإنشائية مع دخول فصل الشتاء وأثناء التقلبات الجوية.

وشدد ” المانع ” على أن الوزارة لن تتهاون في إيقاع العقوبة على المنشأت الغير ملتزمة والمخالفة لقرارات السلامة والصحة المهنية، والتي نصت على بعض العقوبات، مشيرًا إلى أن بعض العقوبات تصل الى 25 ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة.

وجاء ذلك لأجل التأكد من التزام المنشآت بتطبيق أشتراطات ومبادى السلامة والصحة المهنية؛ لتعزيز ثقافة الوقاية ورفع وعي أصحاب الأعمال والعاملين بأهمية الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.