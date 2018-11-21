تعرف على رد فعل الأمير تشارلز مع أول نظرة لجثمان الأميرة ديانا

واشنطن(صدى):

على الرغم من إنفصال الأميرة ديانا عن الأمير تشارلز قبل عام من وقوع حادث مقتلها الشهير إلا أن روايات الكتاب لا تزال تضج برد فعل الأمير تشارلز أمام زوجته السابقة فور علمه بوفاتها .

ووفقاً للصحافي والكاتب ” جان ميشال كراديتش ” والذي سطر كتاب ” من قتل الأميرة ديانا ” فقد كشف أن ولي العهد الأمير تشارلز خالف رأي والدته الملكة إليزابيث الثانية وقرر الذهاب إلى فرنسا من أجل إحضار جثمان ديانا.

وقال الكاتب أن الأمير كان أول من دخل إلى الغرفة التي وضع فيها الجثمان ، وأضاف: “نظر إليها ولاحظ أنها لا تضع الأقراط إلا في أذن واحدة ، فأعرب عن انزعاجه بسبب ذلك ، قائلاً : ” لا يمكنها أن تذهب من دون أحد أقراطها “.

وتابع الكاتب أن عيني تشارلز كانت مببلة بالدموع بعد دقائق معدودة من مشهد طليقته وفقاً لطاقم الأطباء ، كما أنه أصر على إقامة مراسم ملكية لدفنها .