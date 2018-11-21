قصة صاحبة الصورة مع ولي العهد في تبوك ترويها والدتها

محمود البلوي(صدى):

روت والدة الطفلة سارة الغريض، السيدة نورة الغريض، قصة الصورة التي التقطتها ابنتها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى تبوك؛ حيث وصفتها بأفخم صورة، قائلةً: ” الصورة التُقطت لابنتي سارة مع ولي العهد خلال زيارته منزل والدي عبدالعزيز بن عناد الغريض بتبوك. ”

وعن موافقة ولي العهد لالتقاط الصورة مع ابنتها، قالت: ” كانت في منتهى السعادة والفخر، وتريد أن تخبر جميع أصدقائها بذلك، حتى أنها قالت سأملأ صوري بكل مكان، حتى كوكب زحل، على حد قولها ” ، مضيفةً: ” لم تشعر بالرهبة أبدًا، بل صافحته قائلة (نورت تبوك، وأنا أحبك) ”

وأوضحت والدة الطفلة سارة: ” الحقيقة فوجئت بهذا الكم من التفاعل الجميل على تويتر حول الصورة. لم أتخيله بهذه الدرجة. فوجئت بسيل متواصل من الكلمات الجميلة، بين إطراء ودعاء، وذلك على مدى ٦ ساعات متواصلة حتى هذه اللحظة. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه جاء ذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظهما الله، لتبوك.

اقرأ أيضًا: