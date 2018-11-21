قصة صاحبة الصورة مع ولي العهد في تبوك ترويها والدتها
روت والدة الطفلة سارة الغريض، السيدة نورة الغريض، قصة الصورة التي التقطتها ابنتها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى تبوك؛ حيث وصفتها بأفخم صورة، قائلةً: ” الصورة التُقطت لابنتي سارة مع ولي العهد خلال زيارته منزل والدي عبدالعزيز بن عناد الغريض بتبوك. ”
وعن موافقة ولي العهد لالتقاط الصورة مع ابنتها، قالت: ” كانت في منتهى السعادة والفخر، وتريد أن تخبر جميع أصدقائها بذلك، حتى أنها قالت سأملأ صوري بكل مكان، حتى كوكب زحل، على حد قولها ” ، مضيفةً: ” لم تشعر بالرهبة أبدًا، بل صافحته قائلة (نورت تبوك، وأنا أحبك) ”
وأوضحت والدة الطفلة سارة: ” الحقيقة فوجئت بهذا الكم من التفاعل الجميل على تويتر حول الصورة. لم أتخيله بهذه الدرجة. فوجئت بسيل متواصل من الكلمات الجميلة، بين إطراء ودعاء، وذلك على مدى ٦ ساعات متواصلة حتى هذه اللحظة. ”
ومن الجدير بالذكر، أنه جاء ذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظهما الله، لتبوك.
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