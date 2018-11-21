بعد تهديدها بنشر رسائل مع تامر حسني.. ” جليلة ” تهاجم بسمة بوسيل

مليكة فؤاد(صدى):

واصلت الفنانة المغربية ” جليلة ” هجومها على مواطنتها بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني؛ حيث أكدت “جليلة ” أن هناك علاقة عاطفية سابقة ربطتها بالمطرب المصري وأن ” بوسيل ” هي من خطفته منها.

وفي تصريح جديد، علّقت ” جليلة ” على سؤالها عن بسمة بوسيل، قائلةً: ” مين بسمة؟ ما أعرفها! معقول احكي عن حدا مش موجود؟ ؛ فيما كانت قد نشرت فيديو عبر ” سناب شات ” وهي تسخر من بوسيل وتشبّهها بـ ” مايكل جاكسون “، وتهدّدها بنشر رسائل قالت إن حسني أرسلها لها قبل يومين.

وعلى جانب آخر، تحدثت عن هجومها على حليمة بولند: ” أنا لم أهاجمها.. ولكن عندما نزلت بوست عن العراق.. صار تواصل بيني وبينها وقلت لها: كيف هيك بتنزلي؟ قالت لي: المفروض أدافع عنها؟ ولكني كنت حيادية ما أقدر أقف ضد شعب كامل مع شخص واحد حتى لو كان أبي، شعب استقبلني وأكرموني وحبوني، فما عجبها الكلام وصار خلاف بيني وبينها.. عيب جدًا هذه الأشياء تصير بين عشرة عمر.. وبعتت لي رسائل من أصدقائها قاعدين يشتموني.. كانوا زعلانين، كتير عيب اللي صار. “