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بالفيديو.. لحظة دهس امرأة بطريقة مروعة

بالفيديو.. لحظة دهس امرأة بطريقة مروعة
القاهرة(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة دهس ” توك توك ” لسيدة بطريقة مروعة في مصر.

وظهرت السيدة بالفيديو وهي تسير بالطريق حتي جاء ” التوك توك ” مسرعًا ليدهس السيدة بشكل مروع.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58773 ] نشر منذ 27 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, واضح الاجودي ماهو قاصدها .. ولكن صدمته لها توحي بعكس هذا ، كأنه متنصيها عن قصد ,,

,, ان شاء الله سلامات ، تقوم باالسلامه ,,

[ عدد التعليقات: 5734 ] نشر منذ 10 دقائق

لايغني حذر من قدر-الله يقومها بالسلامه ويشفيها ان كانت حيه ويرحمها حيه او ميته-

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