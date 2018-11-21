نشر : منذ 39 دقيقة 634 2 منوعات بالفيديو.. لحظة دهس امرأة بطريقة مروعة القاهرة(صدى): وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة دهس ” توك توك ” لسيدة بطريقة مروعة في مصر. وظهرت السيدة بالفيديو وهي تسير بالطريق حتي جاء ” التوك توك ” مسرعًا ليدهس السيدة بشكل مروع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58773 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, واضح الاجودي ماهو قاصدها .. ولكن صدمته لها توحي بعكس هذا ، كأنه متنصيها عن قصد ,,
,, ان شاء الله سلامات ، تقوم باالسلامه ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5734 ] نشر منذ 10 دقائق
لايغني حذر من قدر-الله يقومها بالسلامه ويشفيها ان كانت حيه ويرحمها حيه او ميته-