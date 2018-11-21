طفل لوالدته قبل وفاته بالسرطان: أنا آسف

لندن(صدى):

قاوم الطفل تشارلي بروكتور البالغ 5 سنوات من العمر، مرض السرطان بشجاعة حتى وافته المنية بمقاطعة ” لانشكر ” في بريطانيا.

وتابع حالة الطفل آلاف الأشخاص من مقاطعة ” لانشكر ” وعلى رأسهم المغنية الشهيرة ” بينك ” ، وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها الأطباء لإنقاذ حياته، إلا أن ” تشارلي ” فارق الحياة وكانت الكلمات الأخيرة التي قالها لوالدته ” أنا آسف جدًّا ” .

وعن ذلك، قالت والدته: ” قلوبنا تتقطّع من الألم، تشارلي لقد أعطيتني الفرصة لأصبح أمًّا، لقد علّمتني معنى الحب الحقيقي ” .

يُذكر أن الطفل كان يحتاج لعملية زرع كبد بعد أن أصيب بمرض السرطان في العام 2016، لكن والديه لم يتمكّنا من جمع مبلغ 855 ألف جنيه استرليني، تكاليف العملية في الولايات المتحدة الأميركية.