معلمة بالثانوية 23 بالطائف تنفذ درسا تطبيقيا في المواد الاجتماعية

بدرية المالكي (صدى):

أبدعت معلمة مواد العلوم الاجتماعية بالثانوية ” الثالثة والعشرون ” بالطائف جميلة الخديدي في تطبيق التعلم النشط خلال تنفيذها درسًا تطبيقيًا بحضور مديرة مكتب التعليم بغرب الطائف حياة القرشي، ومشرفة المادة بالمدرسة ، وعدد من معلمات المدارس التابعة للمكتب.

أجادت الخديدي في تحليل المحتوى، وإدارة الموقف التعليمي لتوجيه المتعلمات نحو الهدف من خلال تطبيق استراتيجيات متنوعة، وممارسات إيجابية فاعلة، كذلك تنمية وتعزيز التفكير الإيجابي لدى المتعلمات.

واختتم اللقاء بشكر الحاضرات للمعلمة الخديدي على تعزيز المعارف الجديدة للطالبات، وتحقيق النمو المعرفي لديهن .