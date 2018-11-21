13 حالة طبية واجتماعية تتيح للمعلم والمعلمة التقديم فيها بطلب نقل

عادل الحربي (صدى):

قام نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، باعتماد ضوابط نقل وندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة التي بدأ التقديم لها عبر بوابة ” عين المعلم ” أمس الثلاثاء.

وشملت الضوابط على 13 حالة، يمكن للمعلم والمعلمة التقديم فيها بطلب النقل منها 5 حالات طبية، و8 حالات اجتماعية.

وعن الحالات الطبية، فقد تضمنت ” إصابة المعلم أو المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في مقر عمله، إصابة أحد الأبناء بمرض لا يمكن علاجه في مقر العمل، مرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمل المعلم، مرض والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة بمرض يمنعه من العناية بنفسه وكانت أعمار الإخوة الذكور أقل من 18 عامًا ” .

ويستثنى من ذلك إذا كان للمعلم ” أخ ” يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه ووالده، أو مسجون لمدة لا تقل عن عام، ومرض والدة المعلم أو المعلمة.

أما فيما يتعلق بالحالات الاجتماعية، فقد شملت 8 حالات:

” نقل المعلم والمعلمة وحيد والدته الأرملة، إذا توفي والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل ولم يكن لوالدة المعلم أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 عاما ولم يمض على وفاته 3 سنوات عند تقديم الطلب ” .

ومن الضوابط أيضًا ” إذا طلقت المعلمة بعد مباشرتها عملها ويشترط مضي عامين على الزواج قبل الطلاق أو لديها أبناء من طليقها ولم يمض على تاريخ الطلاق أكثر من سنة عند تقديم الطلب، إذا كان زوج المعلمة أو والدها، إذا كانت غير متزوجة، يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة، نقل المعلمة التي تعرضت للإيذاء والعنف الجسدي من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل ” .