نسبة التأمين على إصابات العمل بالمملكة أقل من 3 % سنويا

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر، أن نسبة التأمين على إصابات العمل بالمملكة تمثل أقل من 3 % سنويًا، مطالباً بإلزامية التأمين على إصابات العمل بالمملكة والتوسع في ذلك، كما تتحمل شركات التأمين دفع تكاليف الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن حوادث إصابات العمل.

وأوضحت أن إصابات العمل اليومية خلال العام الماضي تبلغ 117 إصابة يومية، لافتةً إلى أن الإصابات تتركز في العمال العاديين ومهن الحدادة والنجارة، وجاءت النسبة الكبرى في إصابات العمل في منطقة الرياض؛ فيما أن العمالة السعودية تمنح تعويضًا في حال العجز الجزئي، يمنح دفعة واحدة لا يزيد على 165 ألف ريال.

وأشارت إلى أنه في حال العجز الكلي يعطي عائدة شهرية وفق نسبة العجز المحددة من اللجان الطبية، بينما العجز الجزئي يحدد بنسبة 49 % فأقل، والعجز الكلي يكون أعلى من 50 %؛ فيما تحصل العمالة الأجنبية على تعويضات في حالات العجز حيث يمنح دفعة واحدة بمبلغ لا يزيد على 165 ألف ريال إذا كان العجز جزئيًا، وفي حال كان العجز كلياً يمنح دفعة أقل من 330 ألف ريال.

وفي السياق نفسه، قالت المصادر أن قيمة بوليصة التأمين ضد إصابات العمل تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف ريال، وتبلغ تعويضات إصابات العمل 150 ألف ريال لكل عضو بالجسم سواء اليد أو القدم، كما أن سعر البوليصة يتوقف حسب مجال كل شركة سواء في مجال المقاولات أو المجالات الأخرى.