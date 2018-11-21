خلال الـ 72 ساعة القادمة.. المملكة تشهد تقلبات جوية متسارعة

نايف السالم(صدى):

أبدى خبير الأرصاد حسن كراني، توقعاته بأن المملكة ستتعرض خلال الـ72 ساعة القادمة لتقلبات جوية متسارعة، أبرزها:

” تراكمات رعدية ممطرة، برد، رياح هابطة بداية بالشمالية ” ويتدرج الوضع بناء لتحرك المحاور.

وقال ” كراني ” : ” عاصفة ناتجة عن إلتقاء محاور بين منخفض السودان ومنخفض حركي شرق المتوسط ” ، متوقعًا استقرار بالأجواء اليوم على الشمال الجنوبية الغربية.