خلال الـ 72 ساعة القادمة.. المملكة تشهد تقلبات جوية متسارعة
أبدى خبير الأرصاد حسن كراني، توقعاته بأن المملكة ستتعرض خلال الـ72 ساعة القادمة لتقلبات جوية متسارعة، أبرزها:
” تراكمات رعدية ممطرة، برد، رياح هابطة بداية بالشمالية ” ويتدرج الوضع بناء لتحرك المحاور.
وقال ” كراني ” : ” عاصفة ناتجة عن إلتقاء محاور بين منخفض السودان ومنخفض حركي شرق المتوسط ” ، متوقعًا استقرار بالأجواء اليوم على الشمال الجنوبية الغربية.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2630 ] نشر منذ 28 دقيقة
اللهُمَّ سُقْيا رَحمَةٍ لا سُقْيَا عَذَابٍ ، اللّهُمَّ على الآكامِ(1) والظِّرابِ(2) ومَنابِتِ الشّجَرِ وبُطُونِ الأودِيةِ، اللّهُمَّ حَوالَيْنَا ولا عَلينَا، اللّهُمّ اسْقِنَا غَيثًا مُغِيثًا(3) هَنِيئًا(4) مَرِيئًا(5) مَرِيعًا(6) غَدَقًا(7)سَحًّا(8) عامًّا طَبَقًا(9) مُجَلِّلا(10) دَائمًا(11)، اللّهُمّ اسْقِنَا الغَيثَ ولا تَجْعَلْنَا مِنَ القَانطِينَ..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2630 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللهُمَّ سُقْيا رَحمَةٍ لا سُقْيَا عَذَابٍ ، اللّهُمَّ على الآكامِ(1) والظِّرابِ(2) ومَنابِتِ الشّجَرِ وبُطُونِ الأودِيةِ، اللّهُمَّ حَوالَيْنَا ولا عَلينَا، اللّهُمّ اسْقِنَا غَيثًا مُغِيثًا(3) هَنِيئًا(4) مَرِيئًا(5) مَرِيعًا(6) غَدَقًا(7)سَحًّا(8) عامًّا طَبَقًا(9) مُجَلِّلا(10) دَائمًا(11)، اللّهُمّ اسْقِنَا الغَيثَ ولا تَجْعَلْنَا مِنَ القَانطِينَ..
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5732 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يجيب الخير ويكفينا الشر