بعد 20 عاما من الإستقرار العائلي.. دي نيرو ينفصل عن زوجته في ظروف غامضة
على الرغم من تحقيق الممثل الأمريكي ” روبرت دي نيرو ” إستقرار عائلي على مدار عشرين عام ، إلا أن مصادر إعلامية أكدت أنه إنفصل عن زوجته المعروفه ” هايتاور ” دون الكشف عن الأسباب .
وكانت مجلة مجلة ذا هوليوود ريبورتر وموقع (تي.إم.زي) المعنى بأخبار المشاهير قد نقلا عن مصادر لم تذكر أسمائها أن ” دي نيرو” البالغ من العمر 75 عام قد انفصل عن زوجته التي تخطت الستين بثلاثة أعوم منذ فترة قصيرة .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 31 دقيقة
يعني الحين لا توجد قضية غير ذى تشيلو همة بعد عشرين سنة اسقرار عائلي
بصراحة بعض المواضيع تجيب مغص في العين