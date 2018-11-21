بعد 20 عاما من الإستقرار العائلي.. دي نيرو ينفصل عن زوجته في ظروف غامضة

واشنطن(صدى):

على الرغم من تحقيق الممثل الأمريكي ” روبرت دي نيرو ” إستقرار عائلي على مدار عشرين عام ، إلا أن مصادر إعلامية أكدت أنه إنفصل عن زوجته المعروفه ” هايتاور ” دون الكشف عن الأسباب .

وكانت مجلة مجلة ذا هوليوود ريبورتر وموقع (تي.إم.زي) المعنى بأخبار المشاهير قد نقلا عن مصادر لم تذكر أسمائها أن ” دي نيرو” البالغ من العمر 75 عام قد انفصل عن زوجته التي تخطت الستين بثلاثة أعوم منذ فترة قصيرة .