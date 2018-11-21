نصائح الخبراء للحفاظ على منظومة المكابح وزيادة عمرها الافتراضي

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

منظومة المكابح “الفرامل” هي أهم أنظمة الأمان في السيارة، وأي خلل يحدث فيها، قد يعرض قائد السيارة والركاب إلى الخطر، ومنظومة المكابح تتكون من عدة أجزاء، في حال تلف جزء منهم أو انتهى عمره الافتراضي ولم يهتم السائق بصيانته وتغييره، فذلك قد يؤدي إلى زيادة التعرض للخطر والحوادث، كما أن هناك أفعال وأخطاء يرتكبها السائق تضر بها، لذا نستعرض نصائح الخبراء للمحافظة على منظومة المكابح وإطالة عمرها الافتراضي.

من الهام ربط وتثبيت إطارات السيارة جيدا قبل القيادة، حتى تستطيع التحكم في فرامل السيارة أمام أي موقف طارئ، ولكي لا يتعرض قرص الفرامل لأي مشكلة، لأن عدم إحكام ربط الإطارات يؤدي إلى رجة في الإطار مع المكابح وقرص الفرامل، وهو ما يتلف المنظومة.

كما تعتبر القيادة المتهورة في المنحنيات أحد الأسباب الرئيسية والتي تسبب تدمير منظومة المكابح بالسيارة، للاضطرار إلى الضغط المتكرر وبقوة على المكابح وهو مما يسرع من تلفها، كما قد يعرض فرامل السيارة للانزلاق كذلك.

ويجب فحص زيت الفرامل بصورة مستمرة لملاحظة أي مقدار من النقصان لتزويده، حيث أن نقصانه يسبب تلف وتآكل تيل الفرامل، وفي حال عودة المشكلة يجب فحص منظومة المكابح لإصلاح سبب تسريب الزيت، وفي نفس الوقت يجب عدم تزويد زيت الفرامل عن الحد الطبيعي، لكي تطيل عمر فحمات الفرامل.

ومن الأفعال الخاطئة التي تجلب الضرر على الفرامل أيضاً هو سكب الماء عليها وهي ساخنة، لأن سكب الماء على الفرامل والحرارة لا تزال عالية بسبب السير، يؤدي إلى اعوجاج أقراص فرامل السيارة.

ويراعى عدم تكرار الضغط بشدة على المكابح أثناء القيادة بقدر المستطاع، فإن ذلك ربما يؤدي إلى تلف وتغيير الإطارات بشكل أسرع، ويمكن أن يتسبب في تلف فحمات الفرامل وقرص الفرامل.