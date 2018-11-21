سجن 4 ضباط قتلوا مسافرة أمريكية في مطار إسطنبول

أنقرة(صدى):

قضت محمكة تركية بسجن أربعة ضباط شرطة ضمن صفوفها بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر، بعد إدانتهم بالتسبب في إصابات أدت إلى موت مسافرة أمريكية في مطار أتاتورك جراء الاستخدام المفرط للقوة .

وبرأت المحكمة سبعة ضباط شرطة آخرين لعدم وجود أدلة إدانة قوية، فيما غرم طبيب بمبلغ 2250 دولار لسلوكه المتهور في معالجة المسافرة الأمريكية .

ووفقاً لكاميرات المراقبة فقد قد كانت الأمريكية تريسي لين 48عام بمطار أتاتورك في محطة توقف قادمة من العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث كان من المقرر أن تواصل رحلتها إلى مدينة شيكاغو عبر الخطوط الجوية التركية ، ولكن تم احتجازها من قبل عناصر شرطة بسبب سلوكها العدواني .

وأظهر الفيديو مشاجرة بينها وبين رجال الشرطة اعتدت فيها على أحدهم بالمقص فحاولوا تقييدها بإلقائها على الأرض فيما استمروا بالضغط على عنقها وظهرها لمدة 17 دقيقة بقوة مفرطة ، ليتم نقلها إلى المستشفى بعد ذلك لكنها فارقت الحياه بعد الواقعة بإسبوعين أى في 18 أبريل 2013