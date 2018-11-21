” إخاء ” تشهد إقبالا وتفاعلا من الحضور خلال ندوة للأيتام

محمد السعران(صدى):

استضاف منتدى العُمري الثقافي بمقره في حي الفلاح بمدينة الرياض ــ سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عمر بن محمد الصقهان (الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”)؛ حيث ألقى محاضرة بعنوان: (خدمات المملكة العربية السعودية للأيتام: المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” نموذجاً).

وأدار اللقاء الأستاذ/ محمد بن عبدالواحد بن محمد عثمان (مدرب معتمد مهتم بالتحفيز والتأثير الإيجابي).

وفي مستهل الأمسية استعرض (راعي المنتدى) الدكتور عبد العزيز العُمري مسيرة العناية بالأيتام منذ عهد الملك عبد العزيز_ رحمه الله_ حتى الوقت الراهن؛ثم تحدث ضيف

المنتدى الأستاذ/ عبدالله بن عمر الصقهان (الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”) مسيرة عمل المؤسسة ومنظومة العمل بها منذ إنشائها وحتى اليوم،كما تحدَّث عن أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة للأيتام، كـ: السكن، والخدمات المالية، وخدمات الرعاية النفسية، والاجتماعية، والصحية، والأسرية، والخدمات القانونية والدعم الإداري، إضافة إلى الخدمات التمكينية، من: تعليم، ورعاية موهوبين، وتأهيل وتدريب وريادة أعمال، وتوظيف ودمج اجتماعي.

ثم قدَّم المحاضر عدداً من قصص نجاح الأيتام من منسوبي المؤسسة، وآلية انتقالهم من دور الرعاية إلى مؤسسات المجتمع، وما ترتب على ذلك من تعزيز للمشاركة المجتمعية وتطوير المسارات التأهيلية المناسبة لهذه الفئة في المجتمع. وعرج في حديثه على رؤية ورسالة وقيم “إخاء” وما تسعى إليه من استقرار الأيتام وجودة حياتهم ومشاركتهم في التنمية المجتمعية المستدامة.مؤكدا على ضرورة تضافر وتوحيد كل الجهود، وعلى كافة المستويات لرعاية الأيتام في المجتمع، ولبناء شخصية ذات استقلالية لليتيم.

وسلط الضوء على المبادرات الاستراتيجية للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، والتي بدأت المؤسسة في العمل على إنجازاها منذ العام 2017 م، ووضعت لها برنامجاً زمنياً حتى العام 2020 م،مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تخدم الأيتام في مجالات عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: تطوير وضبط المساعدات المالية لأيتام، الارتقاء بخدمات السكن وعمليات تهيئة الانتقال، بناء الشراكات وتطوير منظومة الاتصال، زيادة حجم الوقفيَّات الاستثمارية للمؤسسة، تطوير منظومة الإرشاد والتوجيه، تعزيز المشاركات المجتمعية الإيجابية للأبناء، خلق بيئة معرفية وتشاركية وخدمات إلكترونية فاعلة.

وقد شارك في اللقاء عدد من المهتمين بالمؤسسات الخيرية لرعاية الأيتام ومنهم الدكتور خالد العنقري أمين عام مؤسسة إخاء الذي علق على ما طرح في المحاضرة، والأستاذ منصور بن صالح العُمري المدير التنفيذي لمؤسسة الأيتام (سابقاً) الذي نبه إلى أهمية رعاية هذه الفئة وعظيم أجر العاملين معهم، كما حضر الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الهزاع أحد مستشاري المؤسسة (سابقاً) وعدد من الخبراء في مجال العمل الخيري الخاص بالأيتام وتم من خلالها استعراض تجارب متعددة في رعاية منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله إلى الوقت الحاضر مع التركيز على مؤسسة إخاء كنموذج للعمل الخيري المدعوم من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.