مجددا على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي وزوجته يخطفان الأنظار بقبلاتهما

القاهرة(صدى):

جذب الفنان المصري أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل أنظار الجمهور مجددًا بقبلاتهما ورومانسيتهما أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء ؛ وذلك بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

وظعر ” الفيشاوي ” مرتديًا بدلة أنيقة باللون الأسود، في حين تألقت زوجته مرتدية فستانًا براقًا باللون الأزرق، وبالقماش القطيفة.

وكانت السجادة الحمراء قد شهدت خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور كوكبة من النجوم والنجمات، أبرزهم ” إلهام شاهين، ونادية الجندي، وليلى علوي، وياسمين رئيس، ودرة، وحسين فهمي، وسمير صبرين ” وغيرهم.