معلمة بتعليم مكة تكافيء طالبة بـ 500 ريال لتقبيلها رأس أمها

محمد السعران(صدى):

تعزيزًا لقيمة بر الوالدين وغرس ذلك في نفوس الطالبات؛ بادرت المعلمة صالحة محفوظ القرشي من الثانوية الأربعين بتقديم جائزة نقدية بلغت الـ 500 ريال مكافأة حين قبّلت رأس والدتها قبل خروجها إلى مدرستها.

حيث فاجأت المعلمة الطالبات في الطابور الصباحي بسؤالهن عن التي بادرت بتقبيل رأس والدتها اليوم قبل الخروج من البيت لتصعد الطالبة روان سعيد صالح على منصة المدرسة وتعلن عن ذلك وتم إجراء محادثة هاتفية للأم أمام الطالبات لسؤالها و التأكد وقد أكدت والدة روان ماقالته ابنتها مبينة بأنها عادة لابنتها تقوم بها روان كل يوم تقديرًا وعرفانا وتعبيرًا عن محبتها، داعية الله بأن يدوم هذا البر من ابنتها وأن يبارك لها الله في خلقها وعلمها.

وبعد انتهاء المكالمة وجهت المعلمة كلمة لطالبات عن فضل بر الوالدين و دور الأم التي تضطلع بدور عظيم في التربية، وتُرهِق نفسها، وجسَدها، وتفكيرها من أجل توفير الراحة لأبنائها، فقد كانت لها مكانة خاصة وعظيمة، وفضل عظيم يناله الإنسان إذا تقرَّب منها، وحرص على راحتها، وبرِّها.