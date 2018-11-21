بيع ” الكتاب المنحوس ” يسبب فرحة عارمة لمكتبة
تسبب بيع ” الكتاب المنحوس ” في فرحة عارمة لمكتبة ” برودهرست ” بمدينة ساوثبورت الإنجليزية؛ بعد أن ظل الكتاب معروضًا على رفوفها لـ 30 عامًا تقريبًا.
وأوضحت المكتبة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” تمكنا من بيع كتاب لدينا منذ مايو 1991، كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي لا محالة ” ؛ لافتةً إلى أن الكتاب سيرة ذاتية مخصصة للأطفال حول ملك إنجلترا ” ويليام الأول ” .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5734 ] نشر منذ 2 ساعتين
واخيرا زال النحس -حسب اعتقادكم-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58773 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد اللي اشتراه منحوس ,,
,, المثل قال // الطيور على اشكالها تقع ,,