بيع ” الكتاب المنحوس ” يسبب فرحة عارمة لمكتبة

واشنطن(صدى):

تسبب بيع ” الكتاب المنحوس ” في فرحة عارمة لمكتبة ” برودهرست ” بمدينة ساوثبورت الإنجليزية؛ بعد أن ظل الكتاب معروضًا على رفوفها لـ 30 عامًا تقريبًا.

وأوضحت المكتبة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” تمكنا من بيع كتاب لدينا منذ مايو 1991، كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي لا محالة ” ؛ لافتةً إلى أن الكتاب سيرة ذاتية مخصصة للأطفال حول ملك إنجلترا ” ويليام الأول ” .