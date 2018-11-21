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بيع ” الكتاب المنحوس ” يسبب فرحة عارمة لمكتبة

بيع ” الكتاب المنحوس ” يسبب فرحة عارمة لمكتبة
واشنطن(صدى):

تسبب بيع ” الكتاب المنحوس ” في فرحة عارمة لمكتبة ” برودهرست ” بمدينة ساوثبورت الإنجليزية؛ بعد أن ظل الكتاب معروضًا على رفوفها لـ 30 عامًا تقريبًا.

وأوضحت المكتبة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” تمكنا من بيع كتاب لدينا منذ مايو 1991، كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي لا محالة ” ؛ لافتةً إلى أن الكتاب سيرة ذاتية مخصصة للأطفال حول ملك إنجلترا ” ويليام الأول ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5734 ] نشر منذ 2 ساعتين

واخيرا زال النحس -حسب اعتقادكم-

[ عدد التعليقات: 58773 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكيد اللي اشتراه منحوس ,,

,, المثل قال // الطيور على اشكالها تقع ,,

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