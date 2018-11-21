توجيه جديد من ” العدل ” بخصوص توثيق عقود النكاح

نايف السالم(صدى):

أصدر وكيل وزارة العدل للتوثيق عبدالرحمن بن نوح ، توجيهًا لمأذوني الأنكحة يقضي بضرورة إضافة رقم نسخة هوية الزوج والزوجة والولي، وذلك كون رقم النسخة أحد اشتراطات تسجيل النكاح إلكترونيًا.

وبموجب التوجيه، يتعذر توثيق وتسجيل أي عقد نكاح إلا برقم نسخة بطاقة الأحوال للزوج والزوجة والولي أو رقم نسخة بطاقة العائلة.

وجاء ذلك اتوجيه بالتزامن مع إطلاق مشروع تسجيل واقعات الزواج مع الأحوال المدنية ومع مركز المعلومات الوطني.