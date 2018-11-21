  • الأربعاء 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف شاغرة

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف شاغرة

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية، عن توفر وظائف أكاديمية للسعوديين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة على رتب : أستاذ مساعد –أستاذ مشارك – أستاذ، في مختلف فروع الجامعة.

وسيتم فتح باب قبول الطلبات ابتداءً من اليوم الأربعاء 1440/03/13هـ الموافق 2018/11/21 الساعة 8:30 صباحًا وحتى يوم الخميس 1440/03/21هـ الموافق 2018/11/29م الساعة 2:00 مساءً.

ويمكنك الاطلاع على التخصصات المطلوبة من هنـــا ..

وسيتم التقديم من هنــــــــــــا .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *