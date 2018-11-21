الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية، عن توفر وظائف أكاديمية للسعوديين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة على رتب : أستاذ مساعد –أستاذ مشارك – أستاذ، في مختلف فروع الجامعة.

وسيتم فتح باب قبول الطلبات ابتداءً من اليوم الأربعاء 1440/03/13هـ الموافق 2018/11/21 الساعة 8:30 صباحًا وحتى يوم الخميس 1440/03/21هـ الموافق 2018/11/29م الساعة 2:00 مساءً.

ويمكنك الاطلاع على التخصصات المطلوبة من هنـــا ..

وسيتم التقديم من هنــــــــــــا .