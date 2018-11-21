شروط الوظائف التعليمية بالجامعة الإسلامية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجامعة الإسلامية عن وجود عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتضمنت المستندات والوثائق المطلوبة : صورة مصدقة من المؤهل العلمي، وكذلك شهادة الخبرة وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد ،وصورة شخصية وصورة من اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسميه العام والتخصص.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لاتقل عن (7) درجات في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو مايعادلها والأفضلية لمن لديه خبرة في تعليم اللغة الإنجليزية وأن لايكون على رأس العمل في أي جهة حكومية مع ضرورة تعبئة نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

وأوضحت الجامعة أنه على الذين تتوفر لديهم شروط شغل الوظائف التقدم من خلال موقع الجامعة من هنــــا .