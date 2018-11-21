مقابل 300 جنيه وجوال.. شاب ينهي حياة مسنان ” ذبحا “

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، أقدم شاب مصري على إنهاء حياة خالته وزوجها، ذبحًا، بهدف السرقة.-

وأوضح المتهم في اعترافاته، أنه أنهى جريمته في 3 دقائق فقط، قائلا : ” قتلت خالتي بالسكين في رقبتها ، وعندما صرخ زوجها استنجادًا بالجيران، قتلته بنفس الطريقة ” .

وراحت خالة الجاني 60 سنة وزوجها 68 سنة، ضحية سرقة مبلغ 300 جنيها مصريا، وهاتفان محمولان خاصين بالمجني عليهما.

وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليهما لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية.