تفاصيل حادث مروع أنهى حياة معلمة وأصاب زوجها وأولادها بجازان

تركي السالم(صدى):

شهدت جازان ،أول أمس الأثنين، حادثًا مروعًا راحت ضحيته معلمة، بينما أصيب زوجها وأولادها الثلاثة بإصابات بليغة.

وكانت المعلمة الثلاثينية، والتي تعمل بإحدى مدارس الحد الجنوبي، برفقة زوجها وأولادها لقضاء حوائجهم الدراسية من أحد المسارحة.

وأثناء عودة الأسرة للمنزل، فوجئوا بقدوم سيارة مسرعة ،صدمتهم جميعًا، فتوفت المعلمة في الحال، ومازال الأب والأولاد يتلقون العلاج بالعناية المشددة.