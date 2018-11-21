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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

تفاصيل حادث مروع أنهى حياة معلمة وأصاب زوجها وأولادها بجازان

تفاصيل حادث مروع أنهى حياة معلمة وأصاب زوجها وأولادها بجازان
تركي السالم(صدى):

شهدت جازان ،أول أمس الأثنين، حادثًا مروعًا راحت ضحيته معلمة، بينما أصيب زوجها وأولادها الثلاثة بإصابات بليغة.

وكانت المعلمة الثلاثينية، والتي تعمل بإحدى مدارس الحد الجنوبي، برفقة زوجها وأولادها لقضاء حوائجهم الدراسية من أحد المسارحة.

وأثناء عودة الأسرة للمنزل، فوجئوا بقدوم سيارة مسرعة ،صدمتهم جميعًا، فتوفت المعلمة في الحال، ومازال الأب والأولاد يتلقون العلاج بالعناية المشددة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21326 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول و لا قوة الا بالله
الله يرحمها ويشفي زوجها و اولادها

[ عدد التعليقات: 5717 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمها ويشفي من اصيب

[ عدد التعليقات: 2355 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يرحمها ويغفر لها ويقوم زوجها وعيالها ويصبرهم على هول الفاجعة

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 37 دقيقة

والله يا ورعان في جيزان يبغلهم نظام صارم 100/100 سرعة وتخلف وتهور مليون في المائه

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 36 دقيقة

والله يا ورعان في جيزان يبغلهم نظام صارم 100/100 سرعة وتخلف وتهور مليون في المائه

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 35 دقيقة

والله يا ورعان في جيزان يبغلهم نظام صارم 100/100 سرعة وتخلف وتهور مليون في المائه

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