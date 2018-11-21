مدير المدرسة الذي تعرض للطعن على يد طالب يروي تفاصيل الواقعة
على خلفية تعرض مدير مدرسة ثانوية بالمدينة المنورة، إلى الطعن من قبل طالب ،روى المعتدى عليه تفاصيل الواقعة.
وحمل مدير المدرسة والد الطالب الذي اعتدى عليه المسؤولية، موضحًا أنه أبلغه مرارًا عن حالة ابنه وتواصل معه أكثر من مرة بسبب تغيبه عن المدرسة، مؤكدًا أن ما تعرض له ناتج عن تهاون ولي الأمر.
وأوضح أنه قبل الحادثة بيوم حضر والد الطالب إليه، ليطلب إعادته للمدرسة، فطلب منه إحضار ما يثبت مبررات غيابه في الفترات السابقة، كما طلب منه أن يأتي صباح اليوم التالي لإحالة ابنه للإرشاد.
وأضاف: ” في صباح الإثنين وعند حضوري للمدرسة جاء الطالب مبكرًا وحاول التبصيم على جهاز البصمة فأبلغته بأن الجهاز لن يقبل بصمته، وطلبت منه إحضار ولي أمره كما تم الاتفاق” .
وأشارإلى أن الطالب خرج من المدرسة وعاد في الساعة التاسعة، ولاحظ أنه يضع يده في جيبه وهو في حالة غير طبيعية.
ويقول المدير: ” لم أتوقع أن يحدث ما حدث.. طلب العودة ورفضت فباغتني بطعنة سكين وتم نقلي للمستشفى عن طريق الزملاء ” .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 21326 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن الطالب يرفع زياده فتختلف عنده الرؤيه
ابو منار[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 1 ساعة
وليه بصمة للطلاب
غلط ان كل شخص يخترع نظام من راسه
صراحه تستاهل
لابد ان المدير والوكيل ومرشد الطلاب ياخذون
دورة في التأهيل النفسي للطلاب
عمل العنجيه من قبل مدير المدرسة هذي نتيجته
هل كل طلاب المدرسة على حال نفسية واحده
مستحيل الكل عنده ظروف وتختلف هذي الظروف
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5717 ] نشر منذ 1 ساعة
من الممكن ان مدير المدرسه فيه شده زائده والدليل تبصيم الطلاب في الحضور وهذا ان حصل فهوا اجتهاد خاطي منه-الطلاب قدرات متفاوته والمدير والمعلم لابد ان يكون مثل الزئبق يتاثر بردة فعل الشخص المقابل له يطلع وينزل معه حتى يستوعبه –
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2355 ] نشر منذ 42 دقيقة
ياسعادة المدير شفاك الله ليس من حقك القول بأنة في حالة غير طبيعية
وجهة القبض وكذالك الإستلام لو اسقطت ماذكرت لعدم وجود دلالاات كا إنبعاث رائحة في جهاز الإستشمام او إقرار من المتهم حينها يحق لة رفع قضية رد إعتبار وقذف وذي بتدخل معها في متاهات مالها داعي
يعني مو تهذري بقصد انك تضرة لكونك مدير ومطعون اكتفي بماحصل فعليآ فالجهات المعنية كفيلة بتربيتة هو وابوة بعد