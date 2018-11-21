مدير المدرسة الذي تعرض للطعن على يد طالب يروي تفاصيل الواقعة

نايف السالم(صدى):

على خلفية تعرض مدير مدرسة ثانوية بالمدينة المنورة، إلى الطعن من قبل طالب ،روى المعتدى عليه تفاصيل الواقعة.

وحمل مدير المدرسة والد الطالب الذي اعتدى عليه المسؤولية، موضحًا أنه أبلغه مرارًا عن حالة ابنه وتواصل معه أكثر من مرة بسبب تغيبه عن المدرسة، مؤكدًا أن ما تعرض له ناتج عن تهاون ولي الأمر.

وأوضح أنه قبل الحادثة بيوم حضر والد الطالب إليه، ليطلب إعادته للمدرسة، فطلب منه إحضار ما يثبت مبررات غيابه في الفترات السابقة، كما طلب منه أن يأتي صباح اليوم التالي لإحالة ابنه للإرشاد.

وأضاف: ” في صباح الإثنين وعند حضوري للمدرسة جاء الطالب مبكرًا وحاول التبصيم على جهاز البصمة فأبلغته بأن الجهاز لن يقبل بصمته، وطلبت منه إحضار ولي أمره كما تم الاتفاق” .

وأشارإلى أن الطالب خرج من المدرسة وعاد في الساعة التاسعة، ولاحظ أنه يضع يده في جيبه وهو في حالة غير طبيعية.

ويقول المدير: ” لم أتوقع أن يحدث ما حدث.. طلب العودة ورفضت فباغتني بطعنة سكين وتم نقلي للمستشفى عن طريق الزملاء ” .

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