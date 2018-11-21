طبيب ينسى شاشًا في رحم مريضة ويرفض استقبالها بعد الولادة

أبها(صدى):

في واقعة لاتحدث للمرة الأولى، نسي طبيب شاشًا داخل رحم مواطنة بعدما أجرى لها عملية ولادة قيصرية، بأحد مستشفيات أبها.

وتقدم زوج المواطنة بشكوى للشؤون الصحية بعسير، تفيد بأن زوجته أودعت في العناية المشددة عقب الولادة، وبعد خروجها بدأت تشعر بآلام شديدة، لكن الطبيب رفض استقبالها، مشخصًا حالتها بأنها تعاني من التهابات.

وبمراجعة مستشفيات أخرى، تم اكتشاف وجود شاش طبي متعفن داخل رحم المواطنة.

وفتحت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، تحقيقًا في الواقعة، مؤكدة أنه سيتم تطبيق الأنظمة على جميع المقصرين.