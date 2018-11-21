طقوس العائلة المالكة.. ميغان ماركل تزن نفسها قبل وبعد عشاء عيد ميلادها

لندن(صدى):

تقضي ميغان ماركل طقوسًا جديدة تحدث لأول مرة بعيد ميلادها، بصفتها أحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، بعد زواجها من الأمير هاري.

ودعت الملكة إليزابيث الثانية والدة ميغان للاحتفال مع العائلة الملكية، وهو شرف نادرًا ما يناله الأشخاص من خارج العائلة المالكة.

وسيتعين على ميغان ووالدتها الالتزام بالطقوس الملكية للاحتفال بهذه المناسبة، ومن ذلك فتح الهدايا في ليلة العيد بدلًا من الصباح، إضافة إلى خضوع كل فرد من أفراد الأسرة للميزان قبل العشاء وبعده.

وتضمن الملكة للضيوف وزن أنفسهم بواسطة اثنين من الموازين العتيقة، في تقليد يعود إلى الملك إدوارد السابع، للتأكد من أنهم قد تغذوا جيدًا.