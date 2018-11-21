بالفيديو..وزير الطاقة يشارك في ” الدحة ” بطريف استعدادًا لزيارة خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة مشاركة وزير الطاقة خالد الفالح، في الدحة تزامناً مع قرب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- لمدينة وعد الشمال في طريف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي أظهر اصطفاف عدد من الرجال يتوسطهم وزير الطاقة ويؤدون الدحة الشهيرة استعدادا لاستقبال خادم الحرمين.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد أجرى جولة شملت عدة مناطق، منها الرياض وتبوك والجوف ومن المقرر أن يتوجه الملك إلى الحدود الشمالية لتدشين عدد من المشروعات التنموية.