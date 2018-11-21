بالفيديو.. ” سيارة فارهة ” هدية فرح الهادي في عيد زواجها الأول

أميرة خالد(صدى):

فاجأ عقيل الرئيسي زوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي بهديه غير متوقعة، بمناسبة احتفالهما بعيد زواجهما الأول.

ونشر العقيل مقطع فيديو عبر تطبيق “ سناب شات ” ، ظهر خلاله مصطحبًا زوجته لكي يفاجئها بالهدية، والتي كانت عبارة عن سيارة بنتلي حمراء.

وأوضح زوج فرح الهادي، أنه لا يوجد سوى ذلك اللون للسيارة فقط في الكويت، لأنه يتم إنتاجها بعدد محدود جدًا.

واندهشت الهادي من المفاجأة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يشتري لها زوجها هدية بتلك الفخامة.

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