حارس النصر: كارينيو شخص رائع وعلاقته جيدة مع الجميع

طلال الغامدي(صدى):

أكد الاسترالي براد جونز، حارس النصر، أنه يتلقى اهتمامًا كبيرًا من إدارة النادي، هو وكافة اللاعبين الأجانب، قائلا : ” يساعدوننا على التأقلم مع الاجواء في السعودية، والنادي يدار بشكل جيد ” .

وعن دانييل كارينيو المدرب السابق للنصر، قال جونز : ” اتصل بي كارينيو وانا في المستشفى وتحدثنا عن الفريق وتمنيت له التوفيق في خطوته المقبلة .. كان شخصاً رائعاً ” .

وأضاف في تصريحاته لـ ” في المرمى ” : ” كارينيو كان شخصاً رائعاً وقويا جدا في أسلوبه معنا .. والمدرب غادر النادي مع علاقة جيدة مع الجميع .. ونحن نلتزم بقرارات ادارة النادي ” .

وعن إصابته ، قال : ” لا اتذكر نهائيا احداث الاصابة ،حتى المواقف التي حصلت في الملعب بعد الاصابة لا اتذكرها ” .

وكان جونز كان قد أُصيب في مواجهة الأهلي بعد تدخل زميله البرازيلي برونو أوفيني عليه في إحدى الكرات المشتركة؛ حيث تسبب ذلك في إصابة قوية للحارس وتم نقله للمستشفى، قبل أن تظهر الفحوصات الطبية إصابته بارتجاج في المخ.