غموض في اختفاء طفل بـ ” أحد المسارحة ” والشرطة تحاول حل اللغز

تركي السالم(صدى):

اختفى طفل 4 سنوات، في ظروف غامضة مساء الأحد الماضي، بينما كان يلهو مع أقرانه بجوار منزل أسرته في قرية الغصينية بأحد المسارحة.

ومازالت الجهات الأمنية في جازان تواصل جهودها لحل لغز اختفاء الطفل أمير أحمد المسرحي.

ومن جانبه أوضح والد الطفل أن أهالي القرية قاموا بتمشيط المنطقة، والمواقع المجاورة لها أمس واليوم، وأيضًا شمل البحث المستشفيات في المحافظة، موضحًا أنهم لم يجدوا له أي أثر.