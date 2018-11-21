ترامب: ” تخلينا عن السعودية سيكون خطأ كبيرا جدا “

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن البيان الذي أصدره بشأن جمال خاشقجي بعنوان “ أمريكا أولا ” .

وقال ترامب إنه لن يتخلى عن المملكة العربية السعودية واستثماراتها بسبب قضية خاشقجي، لافتًا إلى أن الاستخبارات المركزية الأمريكية لم تتوصل إلى تقييم حاسم ونهائي بشأن القضية.

واعتبر ترامب أنه سيكون “ خطأ كبيرا ” أن يتخلى عن العلاقة مع السعودية بسبب قضية خاشقجي، مضيفًا : ” إن العالم يحتاج إلى ثقل موازن من أجل مواجهة إيران ” .

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