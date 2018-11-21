ترامب: ” تخلينا عن السعودية سيكون خطأ كبيرا جدا “
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن البيان الذي أصدره بشأن جمال خاشقجي بعنوان “ أمريكا أولا ” .
وقال ترامب إنه لن يتخلى عن المملكة العربية السعودية واستثماراتها بسبب قضية خاشقجي، لافتًا إلى أن الاستخبارات المركزية الأمريكية لم تتوصل إلى تقييم حاسم ونهائي بشأن القضية.
واعتبر ترامب أنه سيكون “ خطأ كبيرا ” أن يتخلى عن العلاقة مع السعودية بسبب قضية خاشقجي، مضيفًا : ” إن العالم يحتاج إلى ثقل موازن من أجل مواجهة إيران ” .
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معالي الوزير الدكتورنحول[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعوديه خط احمر سواء تخلت عن امريكا او لا نصيحه لك يا الأشهب ابلع العافيه قتلتم رئيس امريكا عام ٨٦ بسبب اليهود وقتلت بريطانيا الاميره ديانا عشان ارتبطت بالفايد والسعوديه قتلت خاشقجي لوحدة الوطن وعدم المساس به فلتذهب انت وكلب الاخوان اردوغان للجحيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38616 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترامب كلامة صحيح👍