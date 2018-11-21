” البكيري ” يهاجم ” بيتزي ” بعد تعادل الأخضر مع الأردن

ماجد محمد(صدى):

هاجم الكاتب والناقد الرياضي محمد البكيري، مدرب المنتخب ” بيتزي ” ، بعد تعادل المنتخب الوطني مع الأردن في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أمم آسيا 2019.

وأعرب البكيري عن غضبه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” اعتقد أن تجربه اسماء جديدة وخلق الانسجام بينها، لايأتي عن طريق هذه الفوضى الفنية ” .

وتابع: ” لازلت عند قناعتي، مدرب لايصنع لك هوية واضحة، لايصنع لك فريق تراهن عليه ” .