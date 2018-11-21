قبل أيام من زفافها.. العثور على جثة فتاة غارقة

مليكة فؤاد(صدى):

لقت فتاة ثلاثينية، اليوم الثلاثاء، حتفها غرقًا في عالية وادي دادس في المغرب.

وعثر أهالي المغرب على جثتها وسط مياه الوادي، قبل أن يقوموا بإخطار السلطات المحلية التي أبلغت مصالح الدرك الملكي بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع جثة المتوفية للتشريح الطبي للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وفاتها، وما إن كان الأمر يتعلق بجريمة قتل أو انتحار، خاصًة وأن الحادثة تمت قبل أسبوع من زفافها.